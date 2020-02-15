كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - موديلات البلايز الطويلة للمحجبات لا تستغني عنها الصبايا على الإطلاق، لهذا هي من القطع التي تتجدد باستمرار، وتعتمدها تباعًا مدونات الموضة المحجبات، وهو ما سيكون حديثنا عنه اليوم، لتستلهمي الكثير من الأفكار لتنسيق موديلات بلايز طويلة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا.

البلوزة المخططة موضة لا تنتهي

البلوزة المخططة موضة لا تنتهي





موضة البلوزات المخططة من الصيحات الأنيقة التي لا تبطل موضتها، كهذه الاطلالة من الفاشينيستا علا عبد الحميد، مع التنورة الطويلة بالأزرار الأمامية، لاطلالة كاجوال مناسبة لأجواء النهار، ومشاويركِ المبهجة التي تبحثين فيها عن اطلالة مرحة.

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البلوزة الطويلة المشكوكة بالدبابيس للمسة جريئة

البلوزة الطويلة المشكوكة بالدبابيس للمسة جريئة





أما دلال الدوب فقد اعتمدت من هذا الموديل للبلوزات الطويلة التصميم المشكوك بالدبابيس، لاطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والكاجوال، خاصًة عندما نسقتها مع البنطلون الأبيض، والشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود، لاطلالة محايدة.

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البلوزة الطويلة مع الأكمام المنفوخة

البلوزة الطويلة مع الأكمام المنفوخة





أعجبنا هذا الموديل من دلال القبندي للبلوزة الطويلة باللون الأخضر، مع الأكمام المنفوخة، ارتدتها لاطلالة كلاسيكية مع البنطلون الأسود مع الريش الفخم، لاطلالة غنيّة، كقطعة منفردة بذاتها من الممكن أن تعتمديها بمناسباتكِ المهمة.

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البلوزات الطويلة مع رسومات الحيوانات البرية

البلوزات الطويلة مع رسومات الحيوانات البرية



لفتنا هذا الموديل من الفاشينيستا ميلانيا الترك، مع رسومات الحيوانات البرية بدرجتي الأبيض والأسود، مناسب لاطلالة لافتة في النهار، ومن الموديلات الانيقة التي يمكنكِ اعتمادها في شتاء 2020.

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