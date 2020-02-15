كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - يهتم المؤثِّر السعودي والموديل عبد اللطيف بإطلالاته الملهمة للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على تنوُّع تنسيقاته الشبابية المذهلة، التي تتماشى مع خطوط الموضة المناسبة للرجل العربي.

إطلالات شتوية للرجل من الموديل عبد اللطيف

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نسّق عبد اللطيف بنطالاً أسودَ مزيناً بخطوط مع بلوڤر بنفسجي برسمة نمر، وجوارب رمادية برسوم مع حذاء أبيض؛ لمظهر عصري مناسب للشباب، وظهر بقميص برتقالي ومعطف زيتي مع بنطال من الجينز الفاتح للوك عملي، وأطلَّ ببلوڤر أبيض مع جاكيت أسود من الجلد وبنطال أسود من الجينز لستايل شبابي أنيق.

إطلالات شتوية للرجل من الموديل عبد اللطيف



وارتدى معطفاً وبنطالاً من الجينز بدرجة مماثلة مع تيشيرت برتقالي لإطلالة عصرية، كما تأنق ببنطال رمادي مع بلوڤر عصري مزيّن بقماش زيتي وقماش كاروهات لخيار مميز، ولمظهر رياضي، اختار بنطالاً و"جاكيت" باللون الرمادي، بتصميم عملي من علامة أديداس، وفي الإطلالة الأخيرة؛ جاء ببنطال كحلي وبلوزة بيضاء شتوية بياقة رفيعة، مع معطف بني طويل وحقيبة بنية من الجلد للظهر.

إطلالات شتوية للرجل من الموديل عبد اللطيف

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