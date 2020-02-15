بـ"ستوري" وورود حمراء.. شام ابنة أصالة تعلن ارتباطها بطبيب: أحسن فلانتين

عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعلنت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة، ارتباطها عاطفيا بطبيب.

ونشرت "شام"، عددا من الصور عبر "ستوري" صفحتها، لرسالة رومانسية، وورود حمراء، وكتبت في تعليقها على الصور، "هو ده أحسن فلانتين عدى عليا، مفيش كلمة أبدا ممكن توصف قد إيه أنا مبسوطة، شكرا دكتور معتز نصير".

وفي "ستوري"، آخر لابنة الفنانة، نشرت رسالة رومانسية، وجهتها للطبيب "شكرا وللأبد أنت عيدي للحب"، وهو ما يعتبر تصريحا رسميا منها بأنها مرتبطة به، فيما كتب حبيبها رسالة جاء فيها، "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو"، ليكشف بدوره عن وقت ارتباطهما سويا منذ عدة أشهر.

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وكانت الهدية التي تلقتها "شام"، عبارة عن باقات من الزهور الحمراء، والتي وضعتها في زهريات، مع عدد من الرسائل الممهورة بإمضاء الطبيب، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بتلك الهدية التي شاركتها مع متابعيها على "إنستجرام".

وشام هي الابنة الكبرى لاًصالة، وأظهرت لها دعما كبيرا خلال أزمة والدتها الأخيرة، حيث انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان، واعتبرت شام أمها امرأة قوية تستطيع أن تتجاوز كل المحن التي تقابلها في حياتها.