في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. زين يوسف يكشف آخر تطوراته الصحية: الدعاء يغير القدر

15 فبراير، هو اليوم الذي خصصته منظمة الصحة العالمية، للاحتفاء بمحاربة سرطان الأطفال، وبالتزامن مع ذكرى هذا اليوم، كشفت الصفحة الرسمية للطفل زين يوسف، الطفل المحارب للمرض الخبيث منذ قرابة الـ7 أعوام، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وذكرت الصفحة الرسمية للطفل المحارب، بأنه منذ 7 أعوام وتحديدًا في يوم 14 فبراير، كان التشخيص الأول الذي كشف عن إصابة "زين" بسرطان الخلايا الجذعية، واليوم، تعافى "زين" من المرض الخبيث: "14 فبراير 2013: تشخيص بأول سرطان للخلايا الجذعية من المرحلة الرابعة.. 14 فبراير 2020، زين الحمد لله مازال متعافيا من السرطان الرابع في الكلى من المرحلة الرابعة".

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وتابعت الصفحة الرسمية: "⁣⁣بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، حنقدر نتنفس لمدة تلات شهور كمان لحد ميعاد التحاليل الدورية اللى جاية.. ⁣⁣كرمنا بقدرة التغيير الوضع السلبي لوضع إيجابى وإصرارنا على عدم السماح للسرطان بالتحكم في حياتنا أو بطريقة رؤيتنا للتواريخ والأحداث".

واختتمت الصفحة الرسمية بالشكر لكل من ساند "زين" خلال مرحلة علاجه: "⁣⁣شكرًا من كل قلبنا على دعائكم لقوة إيمانا بأن الدعاء يغير القدر.. زين مازال متعافيا الحمدلله، ولا أثر لأي خلايا سرطانية بفضل الله وحده.. ⁣⁣⁣ادعوا لزين.. التحدي_هو_زين.. انشروا البهجة".

الطفل زين

وجاء الظهور الأول للطفل زين في رمضان 2016، من خلال سلسلة إعلانات في شهر رمضان، بعنوان "التحدي هو زين"، بصحبة والدته وأسرته، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة قبل نشر الإعلان، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.

زين في منتدى الشباب

وعقب تعافي "زين" من المرض الخبيث، شارك في منتدى شباب العالم، في نسخته الماضية، ليروي تجربته أمام العالم أجمع، كما أنه صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "كنت أشعر ببعض الصراع بعدها شعرت بالإثارة والمتعة بسبب تصفيق الحضور لي".