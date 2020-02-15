باعته بـ 26 ألف دولار للجمعيات الخيرية.. وزيرة ظل بريطانية تثير الجدل بفسانها العاري

موجة من الجدل أثارتها الممثلة السابقة، تريسي برابين، عضو البرلمان البريطاني، بعد ارتدائها فستانا عاريا في البرلمان الأسبوع الماضي.

رد فعل "برابين" على منتقديها، دفعها لأن تجمع أكثر من 26 ألف دولار للجمعيات الخيرية من خلال بيع الفستان على موقع "آي باي".

وجمعت "برابين"، وهي وزيرة ظل في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الأموال لصالح جمعية "مرشدات الكشافة" في المملكة المتحدة.

180 عرضا تلقاها الفستان على "آي باي"، الذي نفذت الكميات المعروضة منه بمتجر "ASOS" على الإنترنت أعقاب ضجة وسائل التواصل الاجتماعي، على النائبة البريطانية.

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يذكر أن "برابين"، وهي ممثلة سابقة، تعرضت لانتقادات حادة على "تويتر"، الأسبوع الماضي، بعد ظهورها في مجلس العموم البريطاني، وهي ترتدي الفستان الأسود العاري، وعلى الفور، قامت بالتعليق على انتقادها على "تويتر"، واصفة التعليقات بأنها "ذات طبيعة جنسية".

وخلال ظهورها في برنامج حواري تلفزيوني، قالت "برابين"، إن التركيز على ملابسها كان "سخيفا"، مضيفة "من واجبنا أن نتصدى للتمييز الجنسي اليومي".

وفي ظهور تلفزيوني آخر، قالت النائبة البريطانية، والممثلة السابقة، إن "التعليقات المثيرة كانت مروعة للغاية وذات طبيعة جنسية".

وعن عرض فستانها للبيع لصالح الأعمال الخيرية، قالت السياسيّة البريطانية، إنها اختارت جمع الأموال من أجل "جمعية مرشدات الكشافة"، بسبب عمل الجمعية "الهائل" فيما يتعلق بالمساعدة في تطوير ثقة الفتيات الصغيرات واحترامهن لذاتهن، وهو أمر يمكن أن يتأثر بشكل خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.