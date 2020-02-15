احذر مخاطر التقبيل.. ينقل العدوى

التقبيل بين المحبين أمرا محبوبا، ونظرا لأن الجميع احتفل أمس، بالفلانتين، فإن التقبيل حتى لو كان أكثر ما يعبر عن الحب والمشاعر، فإنه يجب الحرص، حيث أن القبلة، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، بحسب موقع "كوزموبوليتان"، لذا يجب إجراء كشف طبي دوري.

تعرضك للبكتيريا

يمكن أن يكون الفم، بمثابة طريق انتقال للجراثيم لأن هناك علاقة وثيقة مع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والفم موقع شائع للعدوى بالجراثيم.

تنشر الفيروسات

يمكن أن يتسبب التقبيل في نشر الفيروسات، مثل التقرن السحائي والتهاب القزحية، وهما من مسببات الأمراض الأكثر شيوعًا عن طريق التقبيل، ويمكن أن يسبب التهاب السحايا.

يسبب العدوى المنقولة جنسيا

يمكن أن تنتقل الميكروبات التي تسبب السيلان والزهري والهربس وفيروس الورم الحليمي البشري، من خلال اللعاب وعن طريق التقبيل.

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الهربس

التقبيل يمكن أن ينشر القروح الباردة، وهي العدوى التي يسببها فيروس الهربس، الذي يتميز ببثور مملوءة بالسوائل حول الفم.

نظرًا لأن الفيروس، يمكن أن يكون معديًا بغض النظر عما إذا كانت القروح مرئية، فإن تقبيل شخص لا يبدو أنه مصاب يمكن أن يؤدي إلى إصابة بالفم.

الإيدز

في حين أن فيروس نقص المناعة البشرية، ينتقل عادةً من خلال السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم، فإن التقبيل يمكن أن يؤدي إلى انتقاله بسبب البثور والقروح في اللثة، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أو بالخيط، والتي تخلق جميعها فرصة لتبادل الدم.