تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أحداث مؤثرة في حياتك العملية

مهنيا: تشير الاحداث الفلكية الداعمة في بداية هذا الاسبوع الواعد على مختلف المستويات دراسيا مهنيا وحتى شخصيا مع انتقال القمر الى العقرب فيشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو يومي السبت والاحد الذي سيقدم لك الفرص النادرة والتقدم في المشاريع والنجاح والعمل لذلك توقّع العديد من المهام والأعمال والنجاحات الادارية والمكاسب المالية وحتى التنقلات والسفر فلا تهدأ كذلك يحمل إليك الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق ما يجعلك واثقاً من نفسك مرتاحاً جسدياً ومعنوياً لكن قد تزعجك الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى القوس بين الاثنين والثلاثاء ومع انتقال الشمس الى مواجهة برجك من الحوت ما يجعلك تعيش فترة من النزاعات والعصيان والتمرد ، فالجو يبدو ضاغطاً متقلبا وعاصفا يتحدث عن تأخير وحواجز والتباسات وعدائيّة تمنع عليك العمل بحرّية من المستحسن ألاّ تخاطر بأعمالك مهما كانت بسيطة تعود وتتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى الجدي فتسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك والحصول على نتائج وعلامات اكاديمية ودراسية دسمة . كذلك تسمح لك بترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها وتساعدك على عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة، ولن يدعك الحظ وحيدًا هذه المرّة، بل يقف الى جانبك، فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا او حبيبًا متفانيًا.

عاطفياً: تشرق حياتك العاطفية والعائلية وتجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب من برج الحمل بجاذبية قصوى كما يحمل اليك الحظوظ في حياتك العائلية وأوقاتاً سعيدة ورومانسية تزدهر اجتماعياتك ما يجعل الاجواء حولك اكثر دفئا وحنانا حان وقت الحب واللقاءات العذبة، ان كل الذبذبات الفلكية مشجّعة جداً للعازب إشراق حب ومصالحة بحيث تحمل إليك تاثيرات كوكب الزهرة لقاءً كبيراً وتتحدث عن قرار جدّي بالزواج او الخطوبة.

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