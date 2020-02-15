تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أحداث معاكسة

مهنياً: بالرغم من الجو العام الهوائي المعاكس والتحديات والتوتر والقلق حول الايام القادمة والمستقبل مع وجود الشمس في مواجهة برجك من الدلو التي تتنافر مع اورانوس من برج خصمك الثور الا انك سوف تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة، وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح على مختلف الاصعدة مهنيا دراسيا وحتى عاطفيا ابتداء من يوم الاربعاء مع انتقال الشمس الى موقع مناسب من الحوت الا انك سوف تشعر ببعض التراجع والانكماش والتاخير والتباسات تحت تاثير القمر من برج العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو يومي السبت والاحد الذي يحمل معه قلقاً وتوتراً عالياً ان الظروف والمواقع الفلكية غير مناسبة ومن الضروري التحلي بالدبلوماسية والسيطرة على اعصابك تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى القوس الصديق يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تصل الى الذروة على الصعيد المهني والمادي وقد تحقق ربحا او تقدما على الصعيد الاجتماعي كذلك سوف يقدم لك الحظ وفرصاً كثيرة ومهمة او تحصل على علاوة على الراتب او تبدأ عملا جديدا وتقوى ثقتك بقدراتك ومعلوماتك وكفاءتك تدخل في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة فتجد ان التزاماتك والتعهدات تسير بشكل جيد فلا تتردد من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انها مرحلة ناشطة بالمستجدات تحمل مشروعاً لسفر او توقيعا على عقد مشروع جديد كذلك تتحدث هذه الفترة عن ربح مادي ومكاسب أو حلول للمشاكل العالقة.

عاطفياً: إن الدورة الايجابية التي تبدأها هذا الاسبوع مع وجود الزهرة في الحمل الناري الصديق تكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية والعائلية منها والاجتماعية ان هذا التغير يغمرك بمناخ عاطفي عذب وقد يحمل اليك حدثًا عائليًا سارًا كولادة طفل او ربما زواجًا. فالاجواء دافئة ومطمئنة تعيد السلام الى العلاقة المتينة، وتعزّز الروابط مع الاولاد، للعازب تمنحك الظروف الرومنسية الفرصة للتعرف الى شخص مميز تخطط معه للمستقبل.

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