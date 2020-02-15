تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع بخمسة نجوم مع انتقال الشمس الى برج الحوت المائي الصديق يوم الاربعاء لتبدأ مرحلة مهمة من حياتك المهنية ان كل الاحداث تدور لمصلحتك على كافة المستويات بالاضافة الى وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يعني انك تعيش تحت تاثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً كما يوفر لك كل القمر من برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء ما يلزم من حظوظ ونشاط للسفر والدراسة بحيث تحصل على علامات عالية وتكسب تأييد المسؤلين لذلك حاول ان تستفيد من الظروف والفرص الكبيرة حتى تعزز طموحاتك وتطلعاتك.قد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتحصل على موافقة على طلب وتوسع دائرة تحالفاتك فتستفيد جدًّا من الاوضاع الفلكيّة ما يجعل الظروف مشجّعة لتكثيف العمل ولانجاز ما تريد فأنت محظوظ هذه الفترة ولا داعي إلى التحفّظ. لكن انتبه من وجود القمر في الجدي اي في مواجهة برجك بين الاربعاء والجمعة ما يدعوك الى الحذر والتروي، فالعوامل الفلكية السلبية قد تثير العداوات والتحديات وتسبب بالقطعية مع الشركاء والمسؤولين تكون الاضواء مسلّطة على النقاط الحسّاسة والضعيفة مثل موضوع يتعلق بالسفر او الدراسة ما قد يدفعك الى التأفف والتذمر والشعور بالضغط النفسي اكاديميا بسبب كثرة المواد المطلوبة منك وربما تعرّض نفسك لمخاطر فالظروف الحالية لا تلائمك بل ستثقلك بالهموم والعراقيل.

عاطفياً:وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل تتحدث عن انقلابات في حياتك الشخضية والعائلية تختلف وجهات النظر مع الشريك ويواجهك بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات عليك المسايرة والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم فلا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقاً كما ان وجود الزهرة في الحمل وانتقال المريخ الى الجدي في مواجهة برجك يسببان بتراجع صحي ومالي للعازب لا تُلقِ اللوم على احد قدّم بعض التنازلات لإرضاء حبيبك. احذر التأثيرات المعاكسة التي تسبّب خلافات وربّما قطيعة في العلاقات المتقلّبة.

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