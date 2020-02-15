بالصور| "الفلانتين" في "تايمز سكوير".. منصة زهور وقصص حب وعروض زواج

العالم بأثره يحتفل بعيد الحب، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ساحة تايمز سكوير الشهيرة، في مدينة نيويورك، والتي شهدت أمس الجمعة، احتفالا بهذه المناسبة للعام الثاني عشر على التوالي.

ووفقًا لـ "رويترز"، شهد تايمز سكوير، حفلي عرس، كما اجتمع مئات الأزواج داخل الساحة الشهيرة، وبث عروض زواج مفاجئة على اللوحات الإلكترونية الشهيرة.

وأقام موقع تنظيم حفلات الزواج "نوت"، منصة للزهور تتيح للمارة شراء باقاتهم المفضلة.

من جهتها، قالت "مايشا ريتش" التي تستعد للزواج، للصحفيين: "التقينا ونحن نلعب "كول أوف ديوتي على شبكة بلاي ستيشن، وقد رآني على الإنترنت في فيسبوك بعد ذلك... وها نحن هنا الآن بعد تسعة أعوام".