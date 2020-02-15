بالفيديو| في عيد الحب.. طيار يرسل خاتم خطوبة لحبيبته من الفضاء

بالتزامن مع عيد الحب، فاجأ طيار بسلاح الجو الأمريكي، حبيبته، بطلب الزواج منها، وإهدائها خاتم الخطبة، حمله بالون إلى الفضاء وعاد به إلى الأرض.

ووفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، خطط الطيار ستيوارت شيبي، من ولاية ميسوري، وشريكته ماري ليسمان، مع بعض الأصدقاء، لتحدي إرسال ميدالية في السماء لترتفع معلقة في بالون، ليقوم "شيبي" قبل لحظات من إطلاق البالون، باستبدال الميدالية بخاتم خطوبة مزيف، على أمل أن تلتقطته حبيبته عند عودة البالون للأرض.

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أخبر الطيار الأمريكي حبيبته، بأنه سيعلق عملة معدنية في بالون جوي مع كاميرا فيديو وضعت لتسجيل رحلة العملة عبر الغلاف الجوي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره، حين يقوم "شيبي" باستبدل الميدالية بالخاتم، ليطلق البالون الذي بدأ في الارتفاع بالسماء، ليزيد بعدها ارتفاعه عن أكثر من 90 ألف قدم في الفضاء، ويبدأ بالدوران سريعا لينفجر ويسقط الخاتم على الأرض، لتعثر عليه ليسمان في حقل للذرة، بفضل نظام تحديد المواقع العالمي الذي كان موصولا بصندوق مربوط بالبالون ومثبت عليه الخاتم.

وعندما اقتربت "ليسمان" لتفحص البالون، فوجئت بخاتم الخطبة، ليجلس صديقها على ركبة واحدة ممسكا بالخاتم الأصلي ليطلب يدها للزواج.