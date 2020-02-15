مجموعة توري بيرتش لخريف 2020.. "محتشمة" من العصر الفيكتوري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت توري بيرتش بعرض مجموعتها الجديدة لخريف 2020 في دار سوذبي للمزادات في مدينة نيويورك، وتعاونت مع الفنانة فرانشيسكا ديماتيو لعرض 11 منحوتة من الأعمال الفنية الخزفية الملونة العملاقة للفنانة الأمريكية، وبخصوص هذا التعاون قالت فرانشيسكا :"لقد اشترت توري أول تمثال لي من السيراميك في عام 2012، لذلك كان من الجيد حقا التعاون معها".

كما قامت فرانشيسكا بابتكار طبعات الأزهار المرسومة على قطع المجموعة، وقالت بيرتش خلف الكواليس في حديثها عن المجموعة: "أردت أن تعكس الأزياء طابعا عاطفيا وأن تكون أكثر حميمية"، ومن أجل ابتكار المجموعة الرومانسية الهادئة، قامت بمزج الصور الظلية المحتشمة مع بعض اللمسات القوية.

استخدمت دار أزياء بيرتش الكثير من التفاصيل التقليدية، مثل تقنية التطريز "smocking" على فستان حريري مخطط بالذهبي والأبيض والأسود، والذي يتميز بأكمام منتفخة من العصر الفيكتوري، وزينت بطبعة الورود الصغيرة بدلة مكونة من سترة من الجاكارد بصورة ظلية ذات طراز فيكتوري وبنطلون الفروسية، كما ظهرت أيضا على بلوزة من الساتان الأزرق المشرق وتنورة مطوية بصورة ظلية غير متناظرة منسقة مع سترة "Sgt Pepper" جلدية سوداء.

وتم تنسيق كنزات الأورجانزا الملونة مع بلوزات بربطات البو، والتي أضافت لمسة لطيفة وعصرية على التنانير الطويلة المتدفقة منسقة مع بوتات مسطحة، وبرزت سترات قصيرة أنثوية مصنوعة من التويد بحواف خامة منسقة مع بنطلون الفروسية وأحذية بوت عالية حتى الركبة مزينة بطبعات الأزهار.

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وشملت المجموعة فساتين القفطان البيضاء الرقيقة، وفستان كريب رائعا باللونين الأبيض والأسود وبياقة بيضاء بارزة، وفستان سموك أزرق مزينا بطبعات أزهار مرسومة يدويا من قبل فرانشيسكا، بالإضافة إلى معطف الترانش في ظل الكاميل الكلاسيكي الجميل.

ومن أبرز القطع التي لفتت الأنظار نذكر فستانا أسود اللون مزينا بالأزهار الزرقاء مصنوعا من قماش كريب دو شين، الذي أتى مزينا بصف قطري من الأزرار وبأطراف مقلمة بالأهداب السوداء.

أما فيما يخص الإكسسوارات، فشملت المجموعة بوتات عالية حتى الركبة ومسطحة، وأخرى بكعب مكتنز إلى جانب حقائب التوت الضخمة.

اكتشفي معنا المزيد من القطع من مجموعة أزياء توري بيرتش لخريف وشتاء 2020، وشاركينا رأيك.