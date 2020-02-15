مجموعة مونسيه لخريف 2020 مستوحاة من فيلم "فانتاستيك مستر فوكس"

وصف الثنائي المبدع فرناندو غارسيا ولورا كيم مجموعتهما الجديدة لعلامة مونسيه لخريف 2020 بأنها "غريبة ومرحة"، حيث سارت العارضات على المدرج بأحذية البوت ذات النعل المكتنز وارتدين بدلات مزينة بدبابيس المشبك، وتنانير متدفقة على الأرض بطبعة الترتان، وجوارب مشبكة.

وقد بدت أوجه العارضات متجهمة وعابسة وساعدت تسريحات شعرهن العشوائية وقلائد الشوكر على إكمال الانطباع. لكن الإلهام وراء كل ذلك كان في الواقع "فيلم الكرتون الشهير فانتاستيك مستر فوكس" للمخرج ويس أندرسون والذي صدر في 2009، حيث شاهده الثنائي في وقت سابق من هذا العام.

وقالت كيم ضاحكة: "لقد أدركنا أنه يشبه ثعلب مونسيه"، في إشارة إلى البدلات المرقعة للشخصية الرئيسية مستر فوكس، والتي جعلتهما يفكران في الأزياء الرجالية المصنوعة من التويد وطبعات الكاروهات والأقمشة الصوفية، وكلها أقمشة ومواد مألوفة لمونسيه، إلى جانب الفرو المعاد تدويره ذي مظهر أكثر صرامة وفرو موهير الناعم.

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