تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أمور مريحة

مهنياً: بالرغم من ان الشمس سوف تنتقل من برج الدلو الهوائي الصديق الى برج الحوت يوم الاربعاء الا انك لا تزال تشعر بالارتياح تحت تاثير القمر من برج العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس في الدلو ما يجعل الامور أكثر سهولة واشراقاً تبتسم لك الأقدار وتشعر بأن شيئاً ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل تسافر تهاجر تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والشخصية والمدرسية والاكاديمية المميزة بحيث تكون من الرابحين والناجحين لذلك وسع دائرة تحالفاتك بالرغم من الاجواء السهلة سوف تشعر بالضغوط والتشنج والاجواء المتقلبة مع انتقال القمر الى القوس المواجه لبرجك يومي الاثنين والثلاثاء التقصير ممنوع مطلوب منك التركيز على امتحان مهني واكاديمي صعب او محاضرة جامعية صعبة ولا تنسى تاثيرات انتقال الشمس الى مواجهة برجك من الحوت كل هذه المواقع الفلكية المعاكسة تسلط الأضواء على قضايا ادارية كملف قانوني او معاملات مصرفية حاول ان تدقق في التفاصيل ولا بأس بالمجاملة والمسايرة،وعلى الارجح قد تخضع لهزات قوية وتراجع وتكون على مفترق طريق ما يدفعك الى قرارات مهمة على أثر بعض التغييرات والتبدّلات والظروف المفاجئةتعود وتتحسن الظروف مع اتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة فتستعيد حماستك وتفاؤلك تدريجيًا، فتكون عطلة ناشطًة وفعالًة وتفكر في السفر وتخطط لرحلة استجمام او عمل.

عاطفياً: لا تزال تاثيرات الزهرة التي تتنقل في برج الحمل مناسبة تماما للاوضاع العاطفية والمالية والشهرة فتكون حياتك الاجتماعية حافلة، تتلقى الدعوات من كل الاماكن وتشارك مع الشريك والاولاد والاهل الكثير من النشاطات السعيدة والمسلية.للعازب,فتعيش اسبوعا مليئاً بالحب والمشاعر والانفعالات الكبيرة ورغبات باتجاه شخص ملفت جداً يترك أثره عليك. قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار أو تحاول أن تطلقها إلى النور او قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطوبة.

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