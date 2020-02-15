تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أحداث مهمة

مهنياً: الحدث الابرز انتقال الشمس من مواجهة برجك من الدلو الى الحوت الى موقع مناسب تماما لتطلعاتك فتساندك وتعزز من قدراتك وتعود لتسيطر على الامور كما تريد لكن لن تكون بداية الاسبوع سهلة قد تساورك بعض الأفكار المشوشة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج خصمك الدلو اي من موقع معاكس لتوجهاتك ما يجعلك تتراجع وحتى الاستسلام، ضاربًا جهودك واستقرارك عرض الحائط. كذلك سوف تعيش توترا على مختلف الاصعدة سواء كانت دراسية أو عاطفية أو مهنية أوشخصية .فكر جيدا قبل اي تصرف ولا تتهور ومن الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الديبلوماسية والفنية والاجتماعية لتخطي هذه الفترة. احرص على ان تتفادى الاشياء التي تدفعك الى التوتّر، ومارس بعض النشاطات التأمّلية اذا امكن. لكن سوف تنقلب الظروف لصالحك وتعيش ابتداء من يوم مع انتقال القمر القوس اي الى بيت العمل والانتاجية ما يجعل الامور واضحة لا فلا خوف عليك فانت صاحب ارادة قوية لتعود وتسيطر على كافة الاصعدة مهنيا ماديا ودراسيا كل الكواكب داعمة لمسيرتك ما يجعلك تراهن على نشاطك وحيويتك توظّف أفكارك البرّاقة بمشروع سفر الى بلد قريب يقدر شهاداتك وخبرتك بالعمل وتميل إلى الخلق والإبداع وتتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك يتابع الحظ مع تاثيراته الداعمة لحظة وصول القمر الى برج الجدي الترابي الصديق بين الاربعاء والجمعة فتكون فترة مثمرة وبنّاءة تنشط فيها المساعي وتقوى الروابط مع الزملاء تساعدك سرعة الخاطر التي تتمتّع بها على ايجاد الحلول الضرورية، وتلفت الانظار بشخصيتك المرنة والذكيّة، فتكون صحافيًا لامعًا وبائعًا ناجحًا وكاتبًا ذكيًّا.

عاطفيا: تعاني هذا الاسبوع من مشاكل وتراجع عاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل فلن تكون فترة رومانسية ومن المتوقّع أن تخضع العلاقات كافّة لإختبارات صعبة ينصحك الفلك أن تحافظ على علاقاتك العاطفية والعائلية بعيداً عن سوء التفاهم أو المسأل المزعجة أو البلبلة والتناقضات مع أحد الأولاد ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات للعازب قد تضع حداً لعلاقة عاطفية ناشئة وتنسحب قبل فوات الأوان كما ان انتقال المريخ الى بج الجدي يوم الاحد 16 يسبب مشاكل صحية او ضيقة خلق.

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