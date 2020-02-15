تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع منتج ومثمر اسبوع جيد يسمح لك بالقيام بجردة حسابات على كل الامور التي كانت تزعجك اسبوع جيد يصب في مصلحتك يكون عنوانه النجاح المرفق بالصفقات التجاريّة والاستثمارات الجيّدة والنتائج المدرسية والاكاديمية الباهرة لا سيما يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج العقرب الذي يؤمن لك عمليّة كسب الأرباح السهلة جداً فتطل على ايجابيات ًوتتمتع بحظوظ استثنائية من الوعود والانفتاح على آفاق جديدة كسفر انتقال الى بلد جديد وغريب تتابع الحظظ مع وصول القمر الى القوس الناري الصديق يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع، والانتصار على المشاكل والخلافات وقد تجد نفسك في وظيفةٍ مختلفة أو منصبٍ جديد او مركز افضل لذا كن مستعداً للإنطلاق في مهمّةٍ جديّة تثتثمر طاقاتك الجميلة فأنت تتمتّع بجاذبيّة كبيرة تدفع الناس للتعاون معك ، فلا تتفاجأ بقدرتك على ممارسة السلطة بسلاسة ودبلوماسية لكن سوف تشعر بالتعب بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى الجدي المواجه لبرجك وسوف تعيش اوضاع متقلبة مع انتقال الشمس الى الحوت التي لا تناسبك ابدا لذلك لا تضخم الامور وحاول ان تتفهم الاوضاع التي تزعجك فانت على لائحة الانتظار انتظار الفرج والفرح بظل الاجواء التي تتحداك في هذه الفترة الدقيقة والمتطلبة قد تواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات تتأخر وسلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط.

عاطفياً: نجاحات وتسويات علاقات متناغمة انسجام واجواء رومنسية عاطفية وعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برجك ما يجعل القلب سعيد العلاقات حلوة سوف تفرح لخبر سار وتتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جداً انت تملك مفتاح الحظ عاطفيا فلا تتردد باللجوء الى استعماله .للعازب تعيش اسبوعا رومنسيا تلاطفك تاثيرات كوكب الحب فتعزّز موقعك وتدعم عواطفك وتضيف جوًّا من الجدّية في العلاقة، الأمر الذي قد يؤدّي الى الزواج او الخطبة اذا كانت الظروف ملائمة.

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