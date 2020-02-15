عمرو يوسف يكشف تغيرات أحدثتها ابنته في حياته: لم أخرج مع كندة سوى مرة واحدة منذ ولادة حياة

تحدث الفنان عمرو يوسف، عن ابنته "حياة"، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة، في برنامج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "ON E".

وأوضح عمرو يوسف، أنه في البداية كان يخاف من التعامل مع ابنته، ولكنه أصبح الأن لا يخاف، مشيرًا أنه أصبح يشعر الآن بالمسؤولية، وأصبح يخاف على نفسه، نظرًا لوجود طفلة مرتبطة به، مؤكدًا أنه كان يقود السيارة بسرعة، ولكنه توقف عن هذه العادة.

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وأشار عمرو يوسف، أنه انتقل من منطقة وسط البلد لأكتوبر، واكتشف أنه قد يجلس في منزله لثلاث أيام متواصلة بدون أن يشعر، بسبب "حياة".

وأكد يوسف، أن "حياة" أثرت على حياته مع زوجته الفنانة كندة علوش، وأنهما لم يخرجا منذ ولادتها سويًا، إلا مرة واحدة.

وكشف عمرو يوسف عن كواليس صورته في مهرجان القاهرة السينمائي، التي ظهر فيها بوجه منتفخ، مشيرًا إلى أن أحد أصدقائه، اقترح عليه وضع ماسك على وجهه، لافتًا إلى أن الماسك، تسبب في انتفاخ وجهه، ما جعل البعض يظن أن وزنه زائد.