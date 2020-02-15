"مفيش تأجيل دراسة".. كيف تحمي أطفالك من فيروس كورونا؟

"اوقف الدراسة يا وزير التعليم".. هاشتاج دونته العديد من الأمهات، فور إعلان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد لشخص يحمل الجنسية الصينية.

حالة كبيرة من الذعر أصابتهن، عقب التأكد من الخبر، مُعبرين عن خوفهن وقلقهن، بشأن انتشار المرض، مطالبين بوقف الدراسة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن معظم الدول الأوروبية بها إصابات بفيروس كورونا، وبالرغم من ذلك لم تؤجل الدراسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن تأجيل الدراسة بسبب هذا الفيروس ليس شيئًا صحيحًا، مشيرةً إلى أن رفع الاجراءات الاحترازية يكون بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المنظمة كانت توصي بإغلاق الحدود في الماضي، لكن هذا الإجراء يكون لدى الإصابة بالأمراض الخطيرة، رافضةً في نفس الوقت، أن تتخذ الدول إجراءات فردية دون الرجوع إلى المنظمة، مشيرة إلى أن المنظمة لم توصِ حتى الآن بإغلاق المدارس، أو استخدام الماسكات مثلما يفعل طلاب المدارس الآن.

ويقدم "هُن" نصائح لحماية أطفالك من العدوى بفيروس كورونا، خاصة أنه سريع الانتشار، لأنه يصيب نسيج الرئة مباشرة.

نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات

هناك بعض النصائح الوقائية من الإصابة بالمرض، على الأطفال اتباعها، وفقًا لموقع "daily medical"، التي جاءت على النحو التالي:

شراء الكمامات الطبية الواقية، وارتداءها طوال التواجد خارج المنزل، وبالمدرسة.

غسل اليدين قبل وبعد الطعام، عند الدخول للمنزل، وبعد الخروج من الحمام.

تعليم الطفل الابتعاد عن أكل الفواكه والخضروات، قبل غسلها بالماء جيدًا.

تجنب الاختلاط بالأطفال المرضى، أثناء مرضهم.

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استشارة الطبيب عند ظهور بوادر المرض الأولى، وتعتبر الحرارة أولى هذه العلامات.

احرصي على إعطاء الطفل الدواء في وقته المحدد، وبشكل منتظم بحسب وصف الطبيب.

تحذيرات للوقاية من المرض

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية قصر العيني جامعة القاهرة، خلال حديث سابق لـ"سكاي نيوز" عربية، عدة تحذيرات للوقاية من المرض، وهي:

عدم المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

تجنب مصافحة الأفراد

تجنب لمس الأنف والعينين

تجنب التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة

تجنب التقبيل، لأنه يساعد على التعرض للمرض.

فيتامينات تحارب فيروس كورونا

هُناك بعض الفيتامينات للوقاية من العدوى بالفيروسات، كما ذكرها موقع "health line"، وهي:

فيتامين "أ"

يعمل فيتامين "أ"، على تعزيز مناعة الطفل ونموه، من الأطعمة التي تحتوى على فيتامين "أ"، هى الأسماك والأجبان والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضراوات الطازجة.

فيتامين "سي"

فيتامين "سي"، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم.

وكذلك تعزيز نظام المناعة لدى الأطفال، والأطعمة التي تحتوى على فيتامين سي بشكل كبير الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوى والبابايا والجوافة.

فيتامين "د"

يعاني قرابة 50%، من البشر من جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين "د"، على الرغم من أن أحد فوائده، هو زيادة نظام المناعة، إضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين "د" من الشمس، يمكنك أيضا الحصول عليه من البيض والأسماك وكبد اللحم البقري، والفطر الشائع والحبوب.