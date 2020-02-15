الكبسة يمكن أن تكون أكلة رائعة، وعادة ما تطهى باللحم البتلو، أو الدجاج، ولكن يمكنك تقديمها كذلك باللحمة الضاني، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل كبسة باللحمة الضاني.

المقادير

2 كيلو و1/2 لحم الضاني.

4 أكواب من الأرز.

4 كوب جرز مقطع.

4 ملاعق صغيرة زيت نباتي.

6 فصوص ثوم مفروم.

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 كوب زبيب.

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1/4 ملعقة كبيرة من الزعفران.

رشة حبهان مطحون.

1/4 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

1/4 ملعقة كبيرة بهارات.

رشة فلفل أبيض.

1/2 ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

يوضع اللحم في قدر على النار ثمّ يغمر بالماء، ويطهى على النار حتى ينضج لمدة ساعة ونصف تقريباً.

ينقع الأرز بالماء لمدة ربع ساعة.

يشوح الجزر، والثوم، والزبيب، والبهارات، في زيت ساخن على النار

يضاف الأرز إلى خليط الجزر، ويطهى لمدة خمس دقائق قبل إضافة اللحم.

يغطى القدر ويترك على النار لنصف ساعة ينضج.

تسكب الكبسة في طبق التقديم، وتقدم.