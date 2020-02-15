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طريقة عمل ميلك شيك الموز بالشوكولاتة

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حاولي الاستغناء قليلًا عن المشروبات الغازية المعتادة مع على مائدتك الرئيسية، وقدمي لأسرتك ميلك شيك الموز بالشوكولاتة، بطريقة الشيف شريف الحطيبي، مقدم برنامج "ساندوتش وحاجة ساقعة".

للاستمتاع بمذاقه اللذيذ وجودته، دون عناء أو مجهود. 

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مكونات ميلك شيك الموز بالشوكولاتة

فراولة

موز

لبن

كريمة مخفوقة

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قهوة سريعة الذوبان

صوص شوكولاتة

شوكولاتة مبشورة 

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طريقة تحضير ميلك شيك الموز بالشوكولاتة

قومي بخفق الموز مع الحليب والفراولة والقهوة جيدًا. 

ضيفي الكريمة، وصوص الشكولاتة واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات. 

ضعي الشكولاتة المبشورة على الوجه للتزين. 

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