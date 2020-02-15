أول حالة طلاق بالوسط الفني في 2020.. محمد علي رزق يعلن انفصاله عن سارة فهيم

في أول حالة انفصال في الوسط الفني في عام 2020، أعلن الفنان محمد علي رزق، انفصاله عن زوجته المذيعة سارة فهيم.

ونشر رزق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".وقال رزق: "انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شيء".

Advertisements

ووجه رزق رسالة لزوجته السابقة: "شكرا ليك كنت خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير".

بينما كتبت المذيعة سارة فهيم عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" بالإنجليزية: "الحياة لن تسقطني أرضًا، لأن الأصعب هو القفز لأعلى".