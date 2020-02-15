محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
ضعف الذاكرة والنسيان المتكرر أصبح من المشكلات التي تهدد الشباب بشكل واضح، فتتسبب لهم في التعرض للإحراج في كثير من المواقف.
وفي الغالب يحدث ضعف الذاكرة والنسيان نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة، وللتعرف على تلك العادات.
لقراءة المزيد: احذروا اتباعها.. 5 عادات يومية تهدد بالنسيان المتكرر.. اضغط هنـــا
كانت هذه تفاصيل خبر احذروا اتباعها.. 5 عادات يومية تهدد بالنسيان المتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.