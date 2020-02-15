احذروا اتباعها.. 5 عادات يومية تهدد بالنسيان المتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

ضعف الذاكرة والنسيان المتكرر أصبح من المشكلات التي تهدد الشباب بشكل واضح، فتتسبب لهم في التعرض للإحراج في كثير من المواقف.

وفي الغالب يحدث ضعف الذاكرة والنسيان نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة، وللتعرف على تلك العادات.

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