روج نفخ الشفايف... اخترنا لك الأفضل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - إذاكنت لا ترغبين في اللجوء الى عمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتكس بهدف الحصول على شفاه منفوخة وأكبر حجماً، فإن الخيار الأفضل لك والأكثر مفعولاً هو روج نفخ الشفايف، الذي يبرز الشفتين ويجعلها ممتلئة بمجرد تطبيقه على الشفاه.



وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من روج نفخ الشفايف، لتختاري من بينها ما يلائمك.



Buxom Full Force Plumping Lipstick

Buxom Full Force Plumping Lipstick



يعمل هذا الروج على ترطيب الشفاه ومنحها لمعاناً طبيعياً، وجعلها منفوخة وأكثر امتلاء، فتركيبته كأي تركيبته أحمر شفاه، كريمية ومكثفة، مع فارق واحد أنه يأتي بتقنية الوخز المكثف، لذلك بمجرد تطبيقه على الشفاه سيساعدك في إبرازها ومنحها حجماً أكبر.



Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath Gloss

Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath Gloss



يتميز روج نفخ الشفايف هذا من شارلوت تيلبوري، بتركيبته فائقة اللمعان والمحمّلة بكم كبير من المواد المرطبة للبشرة، لا سيما برعم الخردل والكولاجين البحري، والتي تساعد أي امرأة في الحصول على شفاه ممتلئة ومنفوخة، مما يعزز من أنوثتها وجمال إطلالتها.

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Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss

Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss



يأتي روج نفخ الشفايف هذا من كريستيان ديور، بستة ألوان شديدة التألق واثنين آخرين من الألوان المتلألئة، وهو سيمنحك شفاهاً ممتلئة ومنفوخة بعد أربعة أسابيع متواصلة من استخدامه، وذلك بفضل تركيبته الغنية بمادة الكولاجين، علماً أنه المنتج المفضل لدى عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد.

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Buxom Powerplump Lip Balm

Buxom Powerplump Lip Balm



يتميز روج نفخ الشفايف هذا بلونه الوردي الشفاف وتركيبته السلسة غير الدهنية التي تجنبك الشعور بالثقل، إضافة الى أن صيغته تتفاعل مع الأس الهيدروجيني، لتمنحك شفاهاً منفوخة وممتلئة بشكل طبيعي، وذات لون رائع، فلا تترددي في تجربته.

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Sephora Collection Outrageous Effect Volume Lip Gloss

Sephora Collection Outrageous Effect Volume Lip Gloss



يحتوي روج نفخ الشفايف هذا من سيفورا، على كمية كبيرة من بذور دوار الشمس وزيت جذر الزنجبيل وزيت النعناع، وهذه الزيوت تمتلك قدرة كبيرة على جعل الشفاه منفوخة وبارزة وأكبر حجماً، وهو يتوافر بدرجات ألوان عدة تتناغم مع مختلف ألوان البشرة.



Full On Plumping Lip Polish Gloss

Full On Plumping Lip Polish Gloss



إنه أحد أكثر منتجات المكياج مبيعاً ورواجاً بين النساء، نظراً الى تأثيره الكبير على حجم الشفاه، حيث يجعلها أكثر انتفاخاً وبروزاً بعد استخدامه مباشرة، إضافة الى أنه يمد الشفاه بالترطيب اللازم ليبقى مظهرها متألقاً وجذاباً بشكل دائم.

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