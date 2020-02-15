خلطات مذهلة لترطيب الشعر الهايش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - الشعر الهايش واحدة من المشاكل التي تواجه الصبايا بشكل عام، وتمنح الصبيّة مظهر غير مقبول، وتعرّضها لمواقف محرجة مع الشكل غير الصحي لشعرها، لهذا جربي خلطات ترطيب الشعر المذهلة، لتساعدكِ على التخلص من مشكلة الشعر الهايش.



زيت الزيتون والمايونيز

زيت الزيتون والمايونيز



المكونات



- كوب مايونيز

- نصف كوب زيت زيتون

- 3 صفار بيضة



طريقة تحضير الماسك



تُخلط المكونات مع بعضها، واحرصي على أن يكون المايونيز بحرارة الغرفة، واتركيهم على شعرك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وصحي.

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ماسك زيت الزيتون والبيض

ماسك زيت الزيتون والبيض



المكونات



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- بيضة واحدة

- ملعقة زيت جرجير



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على فروة الرأس من الأمام والجانبين، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيدا بالشامبو، والتأكد من إزالة رائحة البيض من الشعر.

كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

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ماسك الجرجير وزيت الزيتون

ماسك الجرجير وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة جرجير مفروم

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة زيت خروع



اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على شعركِ من الأمام، ولا تنسي الجانبين، واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيدا بالشامبو وأزيلي الجرجير العالق.

كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيًّا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

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