كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التنوع في أزيائها المتألقة، سواء في اختيار الموديلات أو الألوان المناسبة للون بشرتها وقوامها، ومن أبرز الألوان المناسبة لها اللون الأحمر المميز، لذا جمعنا لكِ عزيزتي أبرز إطلالاتها به؛ لتستوحي منها خيارات مدهشة.

إطلالات باللون الأحمر من سيرين عبد النور





تزينت سيرين عبد النور، مؤخراً، بفستان أحمر مصمم بشكل ضيق من الأعلى، ويتسع من الأسفل لإطلالة ناعمة، وتألقت بفستان أحمر ضيق يتسع من الجانب بشكل ناعم وأنيق، واختارت أيضاً فستاناً أحمر ناعماً وطويلاً مصمماً بكُم مكشوف الكتفين وفتحة جانبية، وتميزت بـ"لوك" أكثر فخامة وجمالاً؛ بفستان أحمر بقماش شفاف من الأعلى، مزيّن بالعديد من التطريزات المميزة، وصُممت أكمامه بقصة الكاب، التي أضافت الكثير من الجمال على الإطلالة، في حين جاءت بتنورة حمراء مصممة بشكل مائل مزيّن بكشكشة مع بلوزة سوداء مزينة بأكمام طويلة بشراشيب للوك عصري.

إطلالات باللون الأحمر من سيرين عبد النور





وأطلّت بجمبسوت طويل مصمم بقَصّة ناعمة في الأعلى وقماش شفاف في منطقة الصدر؛ لستايل شبابي أنيق، كما ظهرت بفستان عملي من الكاروهات الحمراء، مزيّن بأكمام ومصمم بشكل قصير مزيّن بأزرار، نسقته مع حذاء بوت أحمر، وارتدت تنورة حمراء واسعة مع بلوزة ومعطف من الجلد باللون الأسود للوك بسيط.

إطلالات باللون الأحمر من سيرين عبد النور

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