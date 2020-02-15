إطلالات كاجوال لفصل الشتاء من غدير زايد

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - تميزت الممثلة والمذيعة العُمانية غدير زايد بتنسيقات مميزة وأنيقة لفصل الشتاء، جمعنا لكِ منها أحدث الخيارات البسيطة المفعمة بالأناقة لتستوحي منها ما يناسب ذوقكِ.
ظهرت غدير ببلوفر وبنطال باللون الأسود مع حذاء رياضي باللون العنابي لستايل بسيط، وتأنقت ببنطال جينز ممزق عند الركبتين، وبلوفر أسود برسمة مع حذاء أبيض رياضي وقبعة سوداء للوك شبابي كاجوال، وتميزت ببنطال وبلوزة ومعطف جلد باللون الأسود لمظهر فخم وبسيط.
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وأطلت بتنورة رمادية ومعطف فرو أسود مع حذاء بكعب أسود لإطلالة أنيقة، ونسقت بلوزة بيضاء مع بنطال جينز ومعطف بني طويل وحذاء رياضي، كما اختارت بنطالًا أسود من القطن بتصميم شبابي وبلوزة سوداء بكتابة بيضاء، مع معطف جينز أزرق وحذاء رياضي لخيار شبابي كاجوال.
وتجملت ببنطال رياضي أحمر وبلوزة بيضاء مع معطف جينز بكتابة حمراء، وتزينت في اطلالة أخرى ببنطال رمادي مزين بخطوط صفراء ومعطف من الجينز الداكن.
وفي إطلالة عصرية ارتدت بنطالًا رماديًّا مزينًا بكاروهات صفراء وبنفسجية مع قميص أبيض مزين بقماش الكاروهات باللونين الأسود والرمادي، وتألقت ببنطال من الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء ومعطف أصفر وحذاء بوت أسود أنيق.
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