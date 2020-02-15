مجموعة كارولينا هيريرا للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - ضمن أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة في نيويورك، قدّم ويس غوردون Wes Gordon مجموعة موضة خريف 2020 في السنة الثانية على توليه منصب المصمم الإبداعي لدار كارولينا هيريرا Carolina Herrera. اتّسمت المجموعة بصفة الأناقة الرومانسية المعهودة في هوية الدار، ولو أنه حاول ان يضع فيها لمسات من نسجه الخاص، امتزجت بكل سلاسة مع التفاصيل المتأثرة بإرث الدار.

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كارولينا هيريرا



يقول ويس غوردون، أنه رأى مجموعة خريف 2020 على أنها بمثابة "حركة كبرى"، وعندما كان يهمّ برسم الإطلالات، كان يحاول تحديد جوهر كل قطعة بحد ذاتها، فأتت الأكمام، والتطريزات، والألوان نقية للغاية.

قلل غوردون من الطبعات، فقدم أقمشة بألوان أحادية، الأصفر، الأسود، البرتقالي والأزرق... واعتمد التضخيم في استخدام الخامات، جاعلاً بعض التصاميم على شكل باقة متفجرة، كثيرة الطبقات، أو بقصّات منفوخة تظهر روعة وغنى الأقمشة المستخدمة لتجسيد رؤية المصمم المضخمة للأمور.

كارولينا هيريرا



كما عمد إلى تضخيم طبعات الأزهار في بعض الإطلالات، فجاءت هذه الأزهار بحجم كبير، وما زاد من تأثيرها، أنّه اعتمد في الطبعات ألواناً قليلة، إثنان منها على الأكثر في كل طلة.

تضمنت تشكيلة كارولينا هيريرا لموضة خريف 2020 طلات رائعة للسهرة، ذات خطوط مستقيمة، وأقمشة أحادية اللون، حتى مع استخدامه للونين أو ثلاثة في نفس التصميم.

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