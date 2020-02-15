تنسيق الملابس المخططة بطريقة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - تعشق العديد من السيدات الملابس المخططة والمقلمة ، خصوصاُ انها من النقوش التي لا تنتهي موضتها.

الأزياء المخططة من أجمل صيحات الموضة في الشتاء التي تجلت على الساحة منذ أكثر من عام، ولكنها ما زالت متربعة على ساحة الموضة ويمكن تنسيقها في الشتاء بشكل مميز للغاية.

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تنسيق البلوفر المقلم

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لا تنسي انه من اهم أهم القواعد التي يجب ألا تنسيها عند تنسيق ملابسك المخططة، هي أن الخطوط الطولية تعطيك مظهرا أنحف. أما الخطوط العرضية فتجعل مظهرك يبدو ممتلئا أكثر، لذا ينصح بارتدائها إذا كنت من الفتيات النحيفات.

مثلا نسقي قميص مخطط أسفل البلوفر الشتوي وارتديه مع بنطلون جينز، ستحصلين على إطلالة بسيطة وجذابة.

تنسيق البلوفر المخطط الملون



أيضا بإمكانك تنسيق بلوفر مخطط بألوان متعددة مع بنطلون جينز وانتعلي بوت قصير ليميز اللوك الشتوي الخاص بك، لا تتردي في ارتداء توب مخطط مع الكارديغان الطويل واختاري بنطلون مناسب مثلا بصيحة ال mom واستمتعي بلوك متجدد.

البونشو من صيحات الشتاء التي لا تنتهي، والبلوفر المخطط سيمنحك الدفء واللوك العملي الذي تبحثين عنه، وسيكون مناسب للجامعة أو للخروج مع الأصدقاء إن كنت لا تملكين الوقت الكافي لارتداء قطع كثيرة.



تعلمي فن تنسيق التوب المخطط في الشتاء بأناقة متناهية من خلال الصور واستلهمي منها ما يناسب ذوقك.

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