قفاطين سميرة حدوشي في عرض باللوفر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - قدمت المصممة سميرة حدوشي تشكيلة من إبداعاتها لربيع وصيف عام 2020؛ خلال عرض أزياء، أقيم في رواق"Carrousel" بمتحف اللوفر بباريس، والتي خطفت به أنظار الحاضرين بعاصمة الأنوار.

تصاميم سميرة حدوشي





وقالت سميرة حدوشي إنها استوحت هذه المجموعة من وحي أميرات الأساطير، مضيفة أن العرض بالنسبة لها هو بمثابة حلم فتاة تعيش وسط الحكايات العجيبة، تتخيل نفسها عروساً يخطفها فارس وسيم.



ولفتت المصممة الدولية الأنظار إليها؛ من خلال مجموعتها المتنوعة بالألوان والزخارف؛ بعرض خبرتها التي تجمع بين سحر التقاليد الأصيلة والأناقة الراقية؛ حيث منحت من خلال هذا العرض بُعداً جديداً للموضة المغربية.

تصاميم سميرة حدوشي

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وبدت قفاطين المصممة سميرة حدوشي فخمة، تماوجت فيها ألوان زاهية بين الأبيض والأخضر الفاتح والأزرق couleur crevette واللون الوردي القمروني السماوي، أيضاً استعملت تطريزات بارزة، من الحرير الذهبي الخالص، مزينة بأحجار شواروفسكي نحاسية. وكما هو الحال دائماً؛ تمنح المصممة القفطان والملابس التقليدية لمسات مبتكرة مع الاحتفاظ بهويتها المغربية.



وحاولت المصممة المغربية العالمية سميرة حدوشي، من خلال هذه المجموعة، إرضاء كل الأذواق، دون أن تحيد عن شعارها في الفخامة والأناقة الراقية، مع الحرص على تقديم لوحات فنية تحتفي بالحياة والمرأة.

تصاميم سميرة حدوشي





يذكر أن إبداعات سميرة حدوشي أثارت اهتمام العديد من الأسماء في عالم الموضة، وارتداها نجوم عالميون، بما في ذلك المغنية الأمريكية الشهيرة ويتني هيوستن، واللبنانية هيفاء وهبي، وأيقونة الموسيقى الأندلسية عبد الرحيم الصويري.

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