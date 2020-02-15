مجموعة مايكل كورس للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - ضمن أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة في نيويورك، خيّمت أجواء البهجة والراحة على منصة عرض مايكل كورس Michael Kors لموضة خريف 2020 الذي أقيم في مبنى البورصة الأمريكية في مانهاتن . وصدحت موسيقى Orville Peck في فضاء المكان الذي أقيم فيه العرض، والذي تحوّل إلى ما يشبه منزل ريفي ضمن مشهد تجريدي، حيث انغمس الضيوف بإلهامات هذا الموسم: الأناقة المريحة الممزوجة بأحاسيس المناطق الحضرية البرّاقة.

مايكل كورس





قال مايكل كورس في المناسبة "أعتقد أننا يمكن أن نصاب جميعاً بالشعور بالضعف أحياناً". وتابع "لكن مع هذه المجموعة نستكشف فكرة الابتعاد عن كل هذا، وعن قضاء بعض الوقت في الهروب إلى الطبيعة والتزود بالطاقة. وبالطبع، ونظراً لأننا لا نستطيع جميعاً الانتقال إلى الريف، فقد أدركنا كيف يمكننا أن نحصل على هذا الإحساس بالخصوصية والراحة، وكيف نغمره بالروعة والرفاهية التي نحتاج إليها في بيئة حضرية".

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في الداخل، تم تحويل مكان منصة العرض إلى منزل ريفي متفكك، باستخدام الجدران الخشبية العائمة وإطارات النوافذ. بعض الملابس التي تم عرضها صُنعت بمواد وخيوط معاد تدويرها أو تمّ إصلاحها، في حين ظهرت أخرى مصنوعة من ألياف طبيعية حقيقية. علماً أنّه بعد انتهاء العرض، سوف يتم التبرع بالخشب المُستخدم لمؤسسة Materials for the Arts، وهي أكبر مركز إبداعي لإعادة الاستخدام في مدينة نيويورك.

مايكل كورس



العرض الموسيقي الذي أداه Orville Peck والذي كان يرتدي ملابس من مايكل كورس كولكشن، مهد الأجواء أمام العارضات، من بيلا حديد وكايا جربر إلى أدوت أكيش وفرجا بيه إريكسن، اللواتي مشين على منصة العرض وسط الضباب الكثيف والأضواء الكاشفة.

تضمنت المجموعة إطلالات عدّة تميزت بكونها تستجيب إلى لوحة الألوان الترابية في أغلبها، مع وجود عدد آخر من الطلات بألوان نارية ومشرقة.

كما تميزت بقصات هندسية الخطوط، ناقلة العديد من طلات اهل الريف إلى أزياء ترتدى في المدينة بكل سهولة وأناقة. كان هناك ايضا لاستخدام الكاروهات بالابيض والاسود، وياقات صوف الستيرلينغ الدافئة.

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