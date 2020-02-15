ملابس عصرية للمحجبات من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 صباحاً - برزت هذا الموسم صيحات عديدة تليق بالمحجبات ، وأظهرتها الفاشينيستا المحجبات اللواتي واكبن الموضة من الملابس المخططة بالطول إلى البناطيل عالية الخصر مرورًا بالتنانير البليسيه.

وكتظت متاجر أشهر الماركات بأجمل التصميمات التي نسقتها الفاشينيستا المحجبات بطرق أنيقة ندعوكِ لمشاهدتها لتستوحي منها.

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الأزياء المخططة

بدلة مخططة

حظيت الأزياء المخططة بشكل عمودي بحضور كبير على منصات عروض الأزياء الجاهزة وتفننت الفاشينيستا في تنسيقها مع الحجاب، فأحببنا إطلالة المصرية سحر فؤاد ببدلة سوداء مطبعة بخطوط بيضاء مؤلفة من توب High low وبنطال واسع لائمتها مع حذاء شفاف وحقيبة كتف متوسطة الحجم مما أوحى بأنها أكثر طولًا.



إطلالة موحدة اللون

تعتبر من أبرز الحيل التي ينصح بها خبراء الموضة للحصول على قامة ممشوقة، اعتمدي إطلالة أحادية اللون مؤلفة من توب وبنطال بقصة واسعة بإحدى نغمات الباستيل الناعمة على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام تمنحك لوك هادئ ومحتشم وتزيد من طولك، وتممي أناقتك بإنتعال حذاء بتصميم مدبب من الأمام.

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بناطيل عالية الخصر

وجهي خيارك نحو البناطيل الجينز عالية الخصر، ونسقيها مع توب بيج أو بلون قريب من لون البنطال لتبرزي طول ساقيكِ، وجربي تنسيق هذه الطلة مع بليزر مخطط بالطول من وحي إطلالة الفاشينيستا لينا أسعد.



تنانير بليسيه

تنورة بليسيه مع توب من نفس اللون

حافظت على مكانتها ضمن لائحة إتجاهات موضة خريف 2019 وهى من القطع التي توحي بأنهن من ترتديها أكثر طولًا، جربي تنسيق تنورة بيضاء مع كنزة خفيفة من نفس اللون لإطلالة على الموضة أو اعتمدي طريقة الفاشينيستا دلال الدوب في إرتداء التنورة الصفراء ونسقيها مع توب وجاكيت جينز قصير لتطيلي الجزء السفلي من قامتك.

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