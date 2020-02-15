منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والجميع يؤكد أن حالات الإصابة بالعدوى وقعت ما بين كبار السن والأطفال وذلك لنقص المناعة، وتقدم "هُن" طريقة تحضير عصير تقوية المناعة للشيف غادة التلي. مقادير عصير تقوية المناعة برتقال ليمون 2 جزر Advertisements 1 ملعقة كبيرة عسل 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور تفاحة كيوي طريقة تحضير عصير تقوية المناعة تخلط جميع المكونات في الخلاط

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