على مساحة واسعة من الجليد، تزينها الدبابات العسكرية التي اصطفت على شكل قلب، قرر أحد الضباط في الجيش الروسي، مفاجئة حبيبته وطلب يدها للزواج، وهو يركع على ركبتيه، مقدمًا لها باقة من الورود، خلال الاحتفال اليوم، بعيد الحُب.
وحسبما رصد مقطع الفيديو، الذي نُشر على "روسيا اليوم"، فإن الملازم دينيس يكازانتسيف، قام باستقدام 16 دبابة حديثة T-72B3، لطلب يد صديقته ألكساندرا، حيث أظهر لها هدية الزواج متوسلا لها بالقبول، لتقابله الأخيرة بفرحة عارمة ممزوجة بمشاعر المفاجأة التي طغت على ملامحها.
وعلى الفور، قام "دينيس"، باحتضان وتقبيل "ألكساندرا"، بل وحملها على يديه والسير بها على الجليد وسط الدبابات.
كانت هذه تفاصيل خبر على شكل قلب.. ضابط روسي يطلب يد حبيبته في عيد الحب بالدبابات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.