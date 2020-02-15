على شكل قلب.. ضابط روسي يطلب يد حبيبته في عيد الحب بالدبابات (فيديو)

على مساحة واسعة من الجليد، تزينها الدبابات العسكرية التي اصطفت على شكل قلب، قرر أحد الضباط في الجيش الروسي، مفاجئة حبيبته وطلب يدها للزواج، وهو يركع على ركبتيه، مقدمًا لها باقة من الورود، خلال الاحتفال اليوم، بعيد الحُب.

وحسبما رصد مقطع الفيديو، الذي نُشر على "روسيا اليوم"، فإن الملازم دينيس يكازانتسيف، قام باستقدام 16 دبابة حديثة T-72B3، لطلب يد صديقته ألكساندرا، حيث أظهر لها هدية الزواج متوسلا لها بالقبول، لتقابله الأخيرة بفرحة عارمة ممزوجة بمشاعر المفاجأة التي طغت على ملامحها.

وعلى الفور، قام "دينيس"، باحتضان وتقبيل "ألكساندرا"، بل وحملها على يديه والسير بها على الجليد وسط الدبابات.