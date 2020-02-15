الامارات | الفستان الجلدي يتألق بقصّة القميص

شكرا لقرائتكم خبر عن الفستان الجلدي يتألق بقصّة القميص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتألق الفستان الجلدي بقصّة القميص هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الفستان الجلدي يزدان هذا الموسم بياقة وجيوب أمامية وصف أزرار أمامي على غرار القميص ليجمع بين الأناقة والراحة التامة. وأضافت لاكيبيرج أن الفستان الجلدي بقصّة القميص يزهو هذا الشتاء باللون الأحمر البوردو والكراميل، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي الفخم. ويمكن تنسيق الفستان الجلدي بقصّة القميص مع بوت ذي نعل مسطح أو ضخم. أ Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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