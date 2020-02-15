الامارات | أفراح الشامسي والكويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد مصبح عبدالله الشامسي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عيسى سالم فرحان الكويتي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في مدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس.

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وتضمّن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوّعة ابتهاجاً بالمناسبة.