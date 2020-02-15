- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والكويتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد مصبح عبدالله الشامسي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عيسى سالم فرحان الكويتي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في مدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس.
وتضمّن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوّعة ابتهاجاً بالمناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي والكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.