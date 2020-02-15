الامارات | فيلان وطلبة من تايلاند يرسلون تحية للصين في عيد الحب

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلان وطلبة من تايلاند يرسلون تحية للصين في عيد الحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمّع نحو 3000 طالب تايلاندي، أمس، في فناء مدرسة بإقليم أيوتايا، تعبيراً عن تمنياتهم الطيبة في عيد الحب للصين التي تكافح وباء فيروس كورونا.

وهتف طلاب ومعلمو مدرسة جيراسات ويتايا «يا صين.. واصلي الكفاح»، أثناء تجمعهم وبرفقتهم زوج من الفيلة ليصنعوا معاً شكل قلب.

وقال ليانغ جيه، معلم اللغة الصينية في المدرسة، وهو من مدينة شيامين على ساحل الصين الشرقي «الناس في الصين الآن يشعرون بالقلق والهلع، لذا ينبغي أن تعطيهم شعوب الدول الأخرى الثقة ليتمكنوا من الصمود». ورصدت تايلاند 33 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن.