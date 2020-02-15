الامارات | بيلي إيليش تغني لـ «جيمس بوند»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تغني لـ «جيمس بوند» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت نجمة موسيقى البوب بيلي إيليش أغنية فيلم جيمس بوند المقبل «نو تايم تو داي» (لا وقت للموت)، وبثت الأغنية ومدتها أربع دقائق، أمس، على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس. وإيليش (18 عاماً)، هي أصغر فنانة تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.وفيلم «نو تايم تو داي» هو الخامس والعشرون في سلسلة جيمس بوند، ويعرض في أبريل المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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