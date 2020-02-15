الامارات | عروض «أضواء الشارقة 2020» تتألق تحت النجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «أضواء الشارقة 2020» تتألق تحت النجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسب مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الحالية أهمية خاصة، إذ تتزامن مع احتفالاته بمرور 10 سنوات من الإبداع والتميز في تسخير الإمكانات التكنولوجية في مجال الإضاءة، لإخراج عروض فنية خلابة تروي حكاية الشارقة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خالد بن جاسم المدفع، إن المهرجان الذي تختتم نسخته الحالية اليوم «بدأ برؤية، وأصبح اليوم حدثاً عالمياً ثقافياً طموحاً يعيش في الذاكرة، وقادراً على تغيير حياة الناس من خلال تغيير الطريقة التي نرى بها الشارقة والعالم المحيط بنا، وبفضل التطوّر التكنولوجي الكبير اتسع المجال، وتوافرت الإمكانات لتسخير الأضواء في خدمة هذا الفن المبدع، فأضافت التقنيات الحديثة أبعاداً جديدة، وقدمت للجمهور عروضاً ضوئية مذهلة تحت النجوم». وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى استقطاب المزيد من الزوّار والسيّاح على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن الحدث الذي يُقام على مدى 11 يوماً بمجمل 21 عرضاً يقدّم لوحاته 22 فناناً عالمياً يستلهمون إبداعاتهم من الجمال والعلوم والإبداع والمعرفة، إلى جانب مشاركة فاعلة من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة.

Advertisements

وذكر المدفع أن المهرجان يحط هذا العام في 19 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة، منها ستة مواقع جديدة ومميزة، وهي مسجد الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وميدان تريم عمران تريم ومبنى تلفزيون الوسطى في الذيد ومبنى دار القضاء في خورفكان، ومبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان.

وتابع «لقد عمدنا في نسخة المهرجان هذا العام على تعزيز وإثراء تجربة زوّار المهرجان، من خلال تقديم مجموعة من العروض التفاعلية التي تمزج بين تقنيات خرائط الفيديو والواقع الافتراضي المعزز». وأوضح أن «عرض موقع قاعة المدينة الجامعية يطرح فكرة السفر حول عالم المستوحى من بعض عناصر الشارقة، ويتيح العرض للجمهور إمكانية الاستمتاع بتجربة هذه التقنية، وتغيير بعض عناصر العرض بالاعتماد على لوحة تحكم عن بُعد، فتارة نرى المبنى يتمدّد خارج حدود جدرانه، وأخرى نرى كيف يتم تعديل خصائص تفاعل هذا الكوكب مع محيطه ليقدم للجمهور تجربة فريدة من نوعها». وأكد المدفع أن المهرجان يستقطب مئات آلاف الزوّار الذين يأتون للاستمتاع بالإبداع والموسيقى والمهارات الفنية الظاهرة، في لوحات مبتكرة تقدّم على واجهات صروح جميلة في الشارقة.

- 22 فناناً عالمياً يستلهمون إبداعاتهم من الجمال والعلوم يشاركون في المهرجان.