الامارات | الحقائب تكتسي بالمخمل لإطلالة فاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحقائب تكتسي بالمخمل لإطلالة فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكتسي الحقائب بالمخمل هذا الشتاء لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة. وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن الحقائب تكتسي باللون الأسود لإطلالة فاخرة، كما تزدان بعض الموديلات بحليات ذهبية لمزيد من الأبهة. وتتناغم هذه الموديلات مع فستان سهرة مثير أو مع إطلالة البليزر والسروال الأنيقة.

وأضاف تيليسين أن الحقائب المخملية تتألق أيضاً بألوان زاهية ذات طابع شتوي كالأصفر الخردلي والأحمر البوردو والأخضر الداكن. وتتناغم هذه الحقائب مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، التي تمتاز بطابع هادئ وبسيط.