الامارات | أفراح المنصوري والهاملي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والهاملي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خادم حمد صياح المنصوري، بمناسبة زفاف نجله خادم إلى كريمة هلال محمد الهاملي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس الوثبة للأفراح في أبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من المدعوين والأهل.