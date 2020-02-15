الامارات | الجينز يكتسي بالرمادي في 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي الجينز باللون الرمادي في 2020 ليضفي على المظهر لمسة أناقة تتسم بالهدوء والتحفظ.
وأوضحت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات الجينز المختلفة، مثل الجينز «السكيني»، والجينز ذي الأرجل المستقيمة، والجينز ذي المظهر المستعمل.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع العديد من الألوان كالأسود والأبيض والكريمي والأزرق البحري.
ويمكن إضفاء لمسة فخامة على المظهر من خلال الحلي، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، كما تبدو الحلي المرصعة بأحجار الستراس البراقة في غاية الروعة مع الجينز الرمادي.
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