في عيد الحب.. بكاء لطيفة ورضوى الشربيني على أغنية "أقوى واحدة"

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة التونسية لطيفة، أثناء حديث الأخيرة عن أغنيتها الجديدة "أقوى واحدة".

وقالت "لطيفة" خلال استضافتها في حلقة خاصة عن "عيد الحب" ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، على شاشة "CBC سفرة": "أنا أضعف واحدة في الحب وأغنية (أقوى واحدة) فيها مشاعر صعبة جدا، أنا مش عايزة الإحساس دا يوصل للي يسمعها، ولازم الناس تاخد منها قوة ودفعة للحياة".

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وأضافت: "الأغنية مدمرة من الداخل، وأعتقد ان كل واحدة لازم يكون عندها الإيمان الكافي بالله، الغنوة متعبة وفيها أمل وقوة وإيمان كبير، لأن اللي بتتعب في الحياة وتتظلم وتدمر وتعيش لازم تطلع قوية".

وتابعت: "كثير من الرجال طبعهم قلاب، والشخص القلاب مش بديله فرصة، ومفيش حمل إني استنى شخص بيعمل كل دا".