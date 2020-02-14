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قدم مطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وعمر كمال، مهرجان "بنت الجيران"، دون مؤثرات صوتية وسط تفاعل الجمهور، خلال فقرتهما في حفل عيد الحب، الذي يقام بستاد القاهرة.
ووجه شاكوش رسالة إلى الحضور، أعرب فيها عن حبه لهم، وقال: "أنا مبسوط إني في وسطيكم، حسن شاكوش بيحبكم".
أما عمر كمال، فاستغل كلمات المهرجان ليداعب جمهوره بمناسبة عيد الحب، وقال موجهًا حديثه للسيدات والفتيات: "لو مقلكيش بهوايا أو سكر محلي محطوط عليه كريمة، يبقى مش بيحبك".
كما أدى عمر كمال وحسن شاكوش، أغنية "أصله معداش على مصر"، للراحلة شادية، وقدما مهرجان "شمس المجرة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال من حفل عيد الحب: "لو مقلكيش بهوايا يبقى مبيحبكيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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