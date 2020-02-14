تامر حسني: مش مستني عيد الحب عشان اجيب هدية لمراتي

تحدث الفنان تامر حسني، عن علاقته بزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وما إذا كان أهداها هدية بمناسبة عيد الحب.

وقال تامر حسني، خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال فعاليات حفل عيد الحب، المقام بستاد القاهرة: "أحبها جدًا، ومش بستنى عيد الحب عشان أجيب هدية".

وأضاف: "بعتبر الحب لأسرتي كلها في عيد الحب وبحتفل بيهم كلهم، ماما ومراتي والبنتين وابني آدم، وبسمة حيبة قلبي ربنا يسعدها ويكرمها".

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وحول مبادرة "افرح وفرح غيرك"، قال تامر حسني: "كنت رايح تصوير فيلم، وفرحت أوي بكلام دنيا صلاح عبدالله، وكنت في موقف شبه اللي هي بتتكلم فيه وفرحت باللي تقوله، إني أقف وأشاور على حد وأنزل أفرحه".

وتابع: "لما ننضم لحملة ونعلن عن ده، بيبقى دعوة لغيرنا عشان يعمل كده، عشان في ناس ممكن تقول إن الفنان بيغني أو بيمثل بس، لكن ده مش حقيقي، أنا عندي حاجات مهتم بيها أكتر من الفن".

وواصل: "لفت نظري وهم بيتكلموا عن الحب، وقلت لدنيا أي يوم حلو يجمعنا، ودي حاجة جميلة اننا نجتمع ونفرح غيرنا".