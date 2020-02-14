تعرف على أبرز الأحداث الفلكية خلال هذا الأسبوع لمواليد برج الدلو

مولود الدلو خجولا مسالما ومهما يكن من امره يبق هدفه الاساسي الصداقة اذا ثار هذا الانسان ضد التقاليد الموروثة فلاعتقاده ان العالم بحاجة ماسة الىالتغيير الجذري المستمر ومن عادته العيش في المستقبل بدلا من الحاضر مستبقا الزمن عشرات السنين يصعب على الكثيرين فهمه لانه ينتمي الى صفوف العباقرة والمجانين .ميزته العجيبة تكمن في قدرته على تهدئة الاعصاب المتوترة يتمتع بفكر نير وعقل راحج يحولان دون التسرع في الحكميأبى الارتباط بمواعيد محددة ولكنه اذا وعد اوفى دون تردد.من أهم مثله العليا المساواة والاخوة والحرية والحب والحقيقة والتجربة والتأمل لكن من النادر ان يحارب من اجل اهدافه لهذا يتهمه البعض بالجبن مع انه ليس كذلك والبرهان على ذلك تمسكه برأيه وعدم التراجع عنه كما يفعل الاخرون.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

الحدث الاول انتقال الشمس الى برج الحوت المائي يوم الاربعاء لتبدأ مواليد برج الحوت فعليا سنة جديدة من الفرص والتقدم والايجابيات والانتاجية بحيث تعدك هذه السنة باحداث مميزة وانفراجات كثيرة فتجسد بعض الرغبات وتطور بعض المشاريع وترسم مستقبلا زاهرا واثقا من نفسك..

الحدث الثاني حركة عطارد التراجعية ابتداء من يوم 16 من برج الحوت وتعني الكثير من المفاجآت والتحركات السريعة والطاقة المتهورة والمتسرعة ما يسبب تراجعا في حركة النقل والمواصلات التواصل والحوارات كما يسبب بتراجع في الصحة النفسية وتراجع في العلامات الدراسية والكسل والمماطلة وعدم التركيز عند الطلاب ان هذا التراجع لكوكب عطارد في الحوت يؤثر سلبا على كل من مواليد الجوزاء العذراء القوس والحوت كما ان هذا التراجع لكوكب عطارد الذي يعتبر الكوكب الاقرب الى الارض فتكون تاثيراته مباشرة ما ينعكس سلبا على الاوضاع الامنية والسياسية بالعالم العربي والغربي من حروب مظاهرات وعنف تفجيرات اعاصير او جفاف.

الحدث الثالث الذي يحمل توترا من نوع آخر وهو انتقال المريخ من القوس الى الجدي يوم 16 وتأثيراته السلبية والحوادث التي يسببها الحمل السرطان والميزان على هذه المواليد الانتباه والحذر جدياً من الخلافات والتراجع الصحي والمهني

كما ان وجود الزهرة في برج الحمل الناري يجعل مواليد الابراج النارية تعيش مرحلة غنية بالافراح والمناسبات السعيدة عائليا وعاطفيا.

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في العقرب في مربع فلكي مع الشمس من برج الدلو الاثنين والثلاثاء القمر في القوس بين الاربعاء والجمعة القمر في الجدي وهذا الامر يعني تنوع في الحظوظ وتقريبا كل برج عنده يومين مهمين وايجابين.

بالنسبة الى حركة الكواكب الزهرة لا تزال تتنقل في برج الحمل الناري الشمس في بداية الاسبوع لا تزال تتنقل في اخر درجات برج الدلو لتنتقل يوم الاربعاء الى برج الحوت المائي المشتري زحل وبلوتون في الجدي عطارد متراجعا في الحوت المريخ في الجدي واورانوس في الثور.

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وتحياتي واكبر معايدة لمواليد ها الاسبوع من برج الدلو العشرية الثالثة بحيث يكون بانتظارهم سنة مميزة واعدة بالنجاح والحظوظ الكبيرة لتنتقل بعدها الشمس الى برج الحوت المائي يوم الاربعاء لتبدا فعليا سنة مواليد الحوت معايدة كبيرة وعقبال المية يا رب بطمنك عزيزي مولود الحوت ان الاوضاع ستنقلب لمصلحتك وقد تتحسن الامور المالية والمهنية والدراسية سنة الحظ والانفراجات على كافة المستويات سنة الانفتاح على كل ما هو جديد سيكون بانتظاره سنة مهمة جدا سنة السفر والعلاقات مع الخارج والانفتاح على اسواق جديدة كما ان كوكب المشتري من الجدي يساهم في انجاح قضاياك القضائية والادارية ويجلب لك النصر في المعارك التي تخوضها...لقد حان الوقت كي ترسم مستقبلك باطمئنان وثقة ويجب ان تعلم ان الحركة كبيرة وسريعة في هذه السنة وان عليك ان تواكبها بدون اهمال او تكاسل

مولود الحوت يتوافق في الحب والزواج مع مواليد برج الحمل السرطان والقوس.

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