صور.. كيف يحتفل العالم بعد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير، بعيد الحب، ويغلب على هذا اليوم اللون الأحمر في الورود والهدايا، كما أن لكل دولة حول العالم تقليدها الخاصة للاحتفال به، بحسب ما أوضح موقع "autoeurope".

إسبانيا

تخصص منطقة كاتالونيا في إسبانيا يومان منفصلان للعشاق، ففي يوم 14 فبراير يتناولان العشاء، ويقضيان ليلة رومانسية سويًا.

اليوم الثاني يكون في 23 أبريل، وهو عيد كاتالونيا الوطني، ويتم الاحتفال بالقديس جورج، والهدية السائدة في هذا اليوم هو الكتاب والورود.

والقديس جورج هو القديس الراعي الرسمي لكاتالونيا منذ عام 1456، يمثل إحياء ذكرى وفاته في 23 أبريل، واحدة من المعالم الثقافية السنوية في كاتالونيا، حيث يخرج الناس إلى الشوارع لشراء الكتب والورود التي يقدمونها للأحبة والأصدقاء والعائلة.

وتقول الأسطورة إن القديس جورج المتوفي عام 303م، كان جنديًا رومانيًا، ذبح تنين وأنقذ أميرة من الموت وألقى لها وردة.

منذ عشرينيات وتسعينيات القرن الماضي، تم اختيار يوم 23 أبريل ليوم الكتاب الإسباني ويوم اليونسكو الدولي للكتاب وحقوق التأليف والنشر، فأصبح الناس يشترون الكتب إلى جانب الورود في هذا اليوم. يُقال إن 40 ٪ من الورود ونصف مبيعات كتاب كاتالونيا السنوية تحدث في هذا اليوم الواحد!

إيطاليا

عيد الحب له تاريخ طويل في إيطاليا، حيث يقضي الأزواج اليوم في التنزه بالحدائق، والاستماع إلى الموسيقى وقراءة الشعر لبعضهم البعض.

وتحاول الفتيات "السناجل"، البحث في هذا اليوم عن الرجال وهم يمشون، وكان يُعتقد أن أول رجل تراه امرأة غير متزوجة في يوم عيد الحب هو الرجل الذي سوف تتزوجه خلال عام.

ولا يزال إعطاء الحلوى تقليدًا شائعًا في عيد الحب في إيطاليا، وعادة لا تأتي في صندوق على شكل قلب، البندق المغطى بالشوكولاتة هو الحلوى المفضلة، وغالبًا ما تكون الحلويات مصحوبة بعدد من القصائد الرومانسية المكتوبة بأربع لغات مختلفة.

فرنسا

لدى فرنسا عادة تسمى "يانصيب الحب"، حيث يقوم الأفراد داخل حي واحد بالخروج إلى الشوارع ينادون باسم شريكهم المأمول.

ويوضح موقع "oattravel"، إن النساء اللواتي يتم رفضهن من قبل الرجال، كن يجتمعن حول نيران ضخمة لحرق صور هؤلاء الرجال، الذين رفضوهم.

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فنلندا

يُطلق على عيد الحب في الواقع اسم "يوم الأصدقاء"، وعلى عكس البلدان الأخرى حول العالم، ففي هذا اليوم يرسل الأصدقاء بطاقات وهدايا إلى بعضهم البعض تقديرًا لعلاقتهم.

النرويج

يعد يوم عيد الحب في النرويج جزءًا مهمًا جدًا من التقويم الاجتماعي في النرويج، خاصة بالنسبة للمقيمين الشباب، وأصبح من التقاليد الغريبة بالنسبة للنرويجيين البحث عن السماء بحثًا عن الطيور.

وفقًا للأسطورة، والتي تم تخليدها في قصيدة لشوسر، تم التعرف على مشهد عصفورين يطيران معًا كعلامة مؤكدة على العثور على الحب، خاصة في 14 فبراير، في المدن الكبرى مثل أوسلو، وليس من غير المألوف رؤية شاشات الحلوى المزينة ببذخ، وتخزين النوافذ المزينة بقلوب ورقية حمراء والكرنب القليل الدسم.

الدنمارك

على مر السنين، تبنى شعب الدنمارك عادات عيد الحب التقليدية، لدرجة أن بعض الناس حتى أخذوا إجازة طوال اليوم من أجل تكريم أيقونة الحب التي يحتفلون به دائمًا، وهو القديس فالنتين.

واحدة من أكثر الممارسات شعبية في جميع أنحاء البلاد هي إرسال الزهور البيضاء المسماة "قطرات الثلج"، وكانت قطرات الثلج في وقت واحد مضغوطة بالزهور، لكن من المعتاد الآن إرسالها كباقات. يتبادل الأزواج الدنماركيون أيضًا قصائد مضحكة ومذكرات حب، تُعرف باسم "gaekkebrev"، حيث يقوم مرسل الملاحظة بتوقيع أسمائهم بالنقاط وليس الرسائل. إذا كان المتلقي من gaekkebrev تخمين اسم المرسل بشكل صحيح، فإنها (بطبيعة الحال) تتلقى بيضة عيد الفصح!

كوريا الجنوبية

في تحول مثير للاهتمام للأحداث، يتركز تقليد عيد الحب في كوريا الجنوبية عادة على النساء اللواتي يعطون الرجال شوكولاتة في 14 فبراير، ومن ثم، سيمنحهم الآخرون حلوى غير شوكولاتة في 14 مارس.

بالنسبة للأفراد الذين يجدون أنفسهم دون رفيق لإرسال الشوكولاتة، لديهم عطلة كل شيء لنفسك. يُعرف يوم 14 أبريل باسم "اليوم الأسود" في كوريا الجنوبية، وتم إنشاؤه حتى يتمكن الأشخاص الذين ليسوا في علاقة من الحداد على حياتهم الفردية كما لو أن يوم عيد الحب بشكل عام لم يكن تذكيرًا قويًا بما فيه الكفاية لتضامنهم.

سكوتلاند

أنشأت خرافة عيد الحب الشهيرة التي دخلت طريقها إلى مفردات العصر الحديث في إسكتلندا في المدن في جميع أنحاء البلاد، كان الشبان والشابات يرسمون أسماء من وعاء لمعرفة من سيكونون. بمجرد اختيار الاسم، يرتدي كل شخص هذه الأسماء على الأكمام لمدة أسبوع، ما ينهي المصطلح الشائع "ارتداء قلبك على جعبتك". يتم تفسير هذه العبارة الآن على أنها تعني أنه من السهل على الآخرين معرفة ما تشعر به بالضبط.

إنجلترا

يجتمع الأزواج في جميع أنحاء انجلترا لكتابة الشعر والأغاني تكريما للقديس فالنتين، كما يتم تشجيع البريطانيين الأصغر سنا على المشاركة في احتفالات عيد الحب ويتم مكافأتهم بالحلويات والألعاب.

وفالنتين هو من دافع عن المحبين في البلاد ضد حكم الإمبراطور كلوديوس الثاني، الذي أجبر الرجال من ترك أحبائهم وعائلاتهم للمشاركة في الجيش.

حيث شجع الرجال على الزواج سرًا، وعندما علم الامبراطور، قام بإرسال القديس فالنتين إلى السجن حيث بقي حتى وفاته في 14 فبراير عام 270م.