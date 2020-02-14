عيد الحب على مواقع التواصل: "سناجل لكن شرفاء" و"كل فلانتين وأنت قلقاسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

لا تخلو مناسبة عيد الحب من مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتهم الخاصة، التي تعبر عن مشاعرهم وأحيانًا سخريتهم وتهكمهم.

على مدار يوم عيد الحب اليوم الجمعة، تصدر عدد من الهاشتاجات التي شغلت حيّز اهتمام رواد "تويتر"، بتعليقاتهم، سواء كانت الجادة أو الرومانسية أو حتى الكوميدية.

- النهاردة الفالنتين

تصدر هاشتاج "النهاردة الفالنتين"، موقع "تويتر"، وتباينت مشاركات الرواد، فبعضهم عبّر عن مشاعره الحقيقة ونشر صور الهدايا والورود، وبعضهم بصور ساخرة وكوميكسات.

- كل فلانتين وأنت قلقاسة

أيضًا احتل وسم "كل فلانتين وانت قلقاسة" قائمة وسوم "تويتر"، وفيه عبّر عدد كبير من العزاب عن سخريتهم من عيد الحب بمجموعة من الصور الكوميكس.

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- سناجل لكن شرفاء

يبدو أن العزّاب من أكثر المتفاعلين على العالم الافتراضي عبر "تويتر"، حيث أطلقوا هاشتاج جديد بعنوان "سناجل لكن شرفاء"، حيث خلقوا لأنفسهم مكاناً في يوم عيد الحب وعبروا عن كونهم "سنجل" بعبارات وصور مضحكة وسخرية من الورود والدباديب التي يتبادلها المحبين، ورفعوا شعار "No woman.. No cry".

- الفلانتين الجاي

ثالث هاشتاجات العزاب التي تصدرت الموقع "الفلانتين الجاي"، معبرين عن حالتهم بطريقة ساخرة، رافعين شعار "هنعوض الفلانتين الجاي"، وذلك عبر صور كوميدية وكوميكسات مضحكة.

- الفلانتين ولا البشاميل

وتصدر هاشتاج "الفلانتين ولا البشاميل"، وتجلّت ظاهرة تبادل صور الطعام بدلًا من الورود والكلمات الرومانسية، وأبدى كثيرون تفضيلاتهم بطريقة ساخرة للبشاميل عن "الفلانتين".

- Valentine's Day

وتصدر وسم Valentine's Day عالميًا، وشارك العديد من المرتبطين من المصريين على الهاشتاج، بصور ورود رقيقة وقلوب حمراء وكلمات حب رقيقة.

وخلال الألبوم المرفق بالأعلى، نرصد لكم مجموعة من الصور الكوميدية والكوميكسات التي شاركها الرواد في مختلف الهاشتاجات خلال يوم عيد الحب.