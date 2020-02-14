بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني على "إنستجرام"

على طاولة طعام مميزة، داخل مطعم هادئ، وبإطلالة بسيطة وغير متكلفة، بات كلًا من الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، يغُزلان بعضهما البعض، بشكل صريح لأول مرة على حسابتهما الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الاحتفال بألبوم الهضبة "سهران" مع قدوم عيد الحُب، كانت أفضل المناسبات التي دفعت الثنائي لمغازلة بعضهما بالتناوب.

حيث قام الهضبة في البداية، بنشر صورة تجمعه بالأخيرة، مُعلقًا عليها: ""هابي فالانتين داي، زي مانتي"، في إشارة منه لأحدث أغانيه (زي مانتي) التي أثارت جدلًا مؤخرًا بين متابعيه.

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ولم يمر الكثير، لتعود "دينا" بنشر الصورة ذاتها، مُعلقة: "مبروك على أفضل ألبوم مع اسطورتي عمرو دياب، عيد حب سعيد لا ينسى، مبروك يا حبيبي".

لتكون في المرة الأولى التي يوجه الثنائي رسائل رومانسية لبعضهما البعض بشكل صريح، عقب الكثير من الأحاديث التي طالت علاقتهما.

الثنائي يثيران الجدل بظهورهما

وأثار الفنانان الجدل حول علاقتهما بعد ظهورهما معًا في أكثر من في عِدة مُناسبات مختلفة، حتى لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

حتى أكد "الهضبة" الأمر، عقب ظهور الشربيني معه، في إحدى حفلاته، وهو يغني لها "برج الحوت" أمام الجماهير، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل، مشيدين بفعله معها، وإنه لم يخفي حبهما، الأمر الذي جعل علاقتهما محط أنظار الجميع، خاصة متابعينهما، الذين باتوا يركزون كل تصرفاتهم، حتى وإن لم تتعد ثوانِ معدودة.