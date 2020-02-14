بطولة وفلانتين.. إزاي تستغلي فرحة جوزك الزملكاوي بالسوبر الأفريقي

عادت الانتصارات مُجددًا للفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة البيضاء، بعدما توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، بفوزه على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في دولة قطر، ليحقق الأبيض اللقب الرابع في تاريخه.

واستطاع فريق الزمالك التتويج بالبطولة والفوز خلال الاحتفالات بعيد الحُب، مما يجعله فرصة مناسبة للزوجات لاستغلال فرحة أزواجهن العارمة من مشجعي التالتة يمين.

"هُن" يقدم عدة نصائح لتحضير عشاء رومانسي لزوجك الزملكاوي، واستغلال فرحته اليوم.

وكان موقع "trulymadly" سلط الضوء على نصائح لاستغلال انتصارات شركائهن، والتي جاءت على النحو التالي:

- أرسلي له رسالة عقب انتهاء المُباراة بأنك تنتظريه، من أجل تناول عشاء رومانسي، بمفردكما في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، ولا مانع من العناق عند استقباله.

- فاجئيه بالورود، والعطور عند دخوله المنزل، مع هدية "الفلانتين" حتى تشعريه بالأجواء الرومانسية من البداية.

- اجعلي مائدة العشاء بسيطة، فقط اعتمدي على المقبلات الحارة، والمشروبات التي يُفضلها.

- لا تُجربي وصفة جديدة، فإذا فشلت سيفشل العشاء، ولكن اعتمدي على الطبق الذي يُفضله.

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- حضري كاسات كريستال، وضعي الشموع فيها، ووزعيها في أرجاء المنزل، لكي تستغني عن الأضواء الكهربائية.

- أغلقي الهواتف، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، فتلك اللحظة لكما فقط، دون أي دخيل آخر.

- لا تهملي تشغيل الموسيقى الهادئة والعاطفية، لضبط الحالة المزاجية على العشاء.

- اخفتي الأضواء تمامًا، واعتمدي على الضوء الأحمر.

- لا تهملي وضع البخور العطري، بالنكهة التي يُفضلها.

- احتفظي ببعض الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها عقب تناول العشاء مباشرة.

- أعدي نفسك جيدًا، لكي تشاركيه رقصة رومانسية على العشاء.

- لا مانع من الأحاديث المثيرة والشيقة معًا لكي تستعدا لليلة رومانسية عقب الرقص والعشاء.

- اطلبي منه مبلغا من المال، أو هدية أنت بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططك كالعزومات، والتنزه، والتسوق، بل مزيد من مصروفك الشخصي واطلبي منه الموافقة عليها، فتلك لحظتك المناسبة.