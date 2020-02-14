بعد شائعات ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة بفستان الزفاف

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، مزيدا من الجدل بين متابعيها اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشرت صورة جديدة.
وظهرت الفنانة بفستان زفاف منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، جاء بتصميم الأوف شولدر، شفاف من جهة الصدر، دون أن تشير إذا كانت الإطلالة تعود لجلسة تصوير، أو عمل فني، أو بروفة شخصية.
وعلقت "منة" على الصورة، قائلة: "عيد حب سعيد، أتمنى لكم جميعا يومًا سعيدًا مليئًا بالحب والفرح".
وتفاعل الكثير من الرواد مع الصورة التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب.
علي غزلان ومنة عرفة
يذكر أن الثنائي، البلوجر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.
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